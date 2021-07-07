Песков: российских миротворцев на границе Армении и Азербайджана не будет

Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня в ходе встречи действительно будут обсуждать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, но подписание каких-либо документов не планируется, - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов о том, что армянские СМИ пишут о том, что лидеры двух стран на встрече якобы могут рассмотреть варианты размещения российских миротворцев на границе Армении и подписать соответствующий документ, Песков ответил: "Это сообщение не соответствует действительности", добавив, что будет обсуждаться и Карабах, и российские военные, которые сейчас там размещены, и в целом двусторонние отношения. Но подписание каких-либо документов не планируется, - подчеркнул он.

Встреча запланирована во второй половине дня, - сообщил Песков, отметив, что это первый зарубежный визит, который Пашинян осуществляет после победы его партии на парламентских выборах.

"Объем двусторонних отношений большой, есть о чем поговорить", - добавил он.

Напомним, по сообщению Кремля, сегодня на встрече планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по урегулированию в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года и 11 января нынешнего года, уделив особое внимание вопросам содействия населению районов, пострадавших от боевых действий, а также восстановлению экономических и транспортных связей в регионе. Стороны также обсудят актуальные аспекты развития российско-армянского стратегического партнерства и союзничества, перспективы наращивания взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.