Казахстан окажется во власти дождей

В ближайшие три дня большинство регионов Казахстана окажется во власти дождей, - прогнозируют синоптики "Казгидромета".

Циклон, сформировавшийся на севере Каспийского моря, и связанные с ним фронтальные разделы с 8 по 10 июля будут смещаться в северо-восточном направлении, охватывая при этом всю территорию Казахстана. В связи с этим пройдут дожди: на западе, северо-западе, севере, в центре и на востоке - сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом, порывистым ветром, - говорится в прогнозе, передает Tengrinews.kz.

"На западе воздух ночью прогреется до 13-23 градусов тепла, а днем до 23-32 градусов со знаком плюс. На севере, северо-западе республики ночью ожидается 10-21, а днем столбики термометров достигнут отметок 20-28 градусов тепла. В центре и на востоке страны ночью 13-23, днем от 25 до 37 градусов, а на юге и юго-востоке Казахстана - ночная температура 18-25 градусов, дневная – 30-42 тепла", - говорится в сообщении.