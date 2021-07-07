В Керчи и Ялте завершена откачка воды территории жилых домов и соцобъектов

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму проинформировали о том, что Подразделения МЧС завершили откачку воды с придомовых территорий и подвальных помещений жилых многоквартирных и частных домовладений в Ялте, Керчи и Бахчисарайском районе.

Также в ведомстве отметили, что в регионе завершается комплекс работ по восстановлению инфраструктуры городов и районов, пострадавших в результате прохождения комплекса опасных метеоявлений. "Всего очищено более 80 тыс кв м, а также русла рек (26 км) и отводных каналов (10 км)", - цитирует ТАСС.

Уточняется, что всего с начала аварийно-восстановительных работ специалисты уже откачали около 300 тыс куб м воды на 526 объектах.