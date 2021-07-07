Мишустин поднял планку коллективного иммунитета к ковиду до 90%

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации населения, имея в виду необходимость достижения коллективного иммунитета не менее 80-90%, говорится сообщении правительства.

"Роспотребнадзору ... Минздраву России... актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения РФ, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%", - указано в опубликованном сообщении.

Уточняется, что также должна активизироваться вакцинация иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ. Помимо этого, акцент также был поставлен на наращивании темпов ревакцинации с учетом рисков вирусных мутаций и других актуальных факторов.