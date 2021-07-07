В Северной Осетии будут выращивать племенную форель

Власти Северной Осетии планируют построить в регионе селекционно-племенной центр форелеводства.

"Центр форелеводства позволит создать крупнейшую высокотехнологичную отрасль индустриальной аквакультуры на всем юге России. Республика готова выделить земельный участок под объект и подвести к нему необходимые инженерные коммуникации", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона, передает "Это Кавказ".

Специалисты научно-исследовательского института "КаспНИРХ", уполномоченные создать программу развития аквакультуры в республике, взяли пробы воды из нескольких источников, исходя из результатов анализа которых будет определен земельный участок, на котором разместится селекционно-племенной центр.

В ближайшее время будет представлена программа развития будущего селекционно-племенного центра, которую рассмотрит республиканский совет по инвестициям.