Коронавирус усилил натиск на туристов в Крыму

Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила о том, что на полуострове участились случаи выявления коронавирусной инфекции нового типа у туристов. По ее словам, данный показатель за неделю вырос в три раза.

"Практически в три раза по сравнению с прошлой неделей выросло число лиц, которые заболели, приехав в Республику Крым", - сказала она, отметив, что речь идет не только об украинских гражданах, но и тех, кто прибыл в республику из субъектов Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что за мнившие сутки в Крыму было зафиксировано 335 случаев заражения.