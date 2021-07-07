Песков не стал комментировать возможную регистрацию в России иностранных вакцин от COVID-19

В Кремле не дают комментариев по вопросу подачи заявок на регистрацию в России иностранных вакцин от коронавируса.

"Мы не можем обладать такой информацией, это вопрос для оперативного штаба и для Минздрава. Это не вопрос Кремля", - заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что поступили документы на регистрацию некоторых вакцин зарубежных производителей. Он не назвал конкретных производителей, но добавил, что после регистрации импортные вакцины можно будет приобрести в России. В настоящее время ввоз и их использование на территории РФ незаконны.