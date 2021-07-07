Кремль оценил отношения России и Британии

Отношения России и Великобритании сейчас находятся в подмороженном состоянии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, заявления Лондона о намерении продолжать нарушение границ вызывают обеспокоенность. Также он отметил, что стороны не проводят консультация о ситуации в Черном море не ведутся. "В данном случае каждый раз, когда будет нарушаться государственная граница, будут приниматься меры, которые необходимо принимать" , - также отметил он.

Далее Песков отметил, что для того, чтобы ситуация, подобная той, что произошла в Крыму, не повторилась, необходимо уважать российские границы. "Да просто нужно не нарушать российскую государственную границу таким провокационным образом", - обратил внимание представитель официальной Москвы.