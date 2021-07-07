Ураган в Кахети сорвал полсотни крыш и порвал электропровода

В Грузии идут ливни и дует ураганный ветер. Больше всего проблем непогода причинила жителям восточного региона Кахети.

В селах Ахалсопели, Чантлискуре, Мтисдзири и Чикаани ветер посрывал крыши, более 50 семей остались без крыши над головой. Повалены десятки деревьев, дорогу от них расчищали всю ночь.

Без света остались тысячи людей - сильный ветер повредил линии электропередач по всему региону.

Спецкомиссия подсчитывает ущерб, нанесенный стихией.

В Кахети-Сагареджо после ливня затоплены дороги и первые этажи домов, вода стоит на полях.