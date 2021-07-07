Роспотребнадзор призвал запретить массовые мероприятия в Дагестане

Проведение массовых мероприятий, работу развлекательных центров и иных досуговых заведений в Дагестане должно быть запрещено в связи с ростом распространения в республике коронавирусной инфекции нового типа. Об этом заявил руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Николай Павлов по итогам заседания оперштаба по противодействию распространению коронавируса.

Также должен быть усилен контроль за соблюдением масочного режима при нахождении в общественных местах.

Кроме того, предлагается приостановка посещения гражданами, за исключением священнослужителей, религиозных организаций.

Помимо этого, в ходе совещания предлагалось обеспечить применение дистанционных способов проведения собраний, совещаний, конференций, а также вопрос продления до 31 июля соблюдения режима самоизоляции гражданам в возрасте от 65 дет и старше. Исключение составляют работающие граждане, прошедшие процедуру вакцинации и имеющие сертификат.

Предлагалось также ограничить до 25% заполняемость театров, кинотеатров, фитнес-залов, музеев и библиотек. Врио главы Дагестана Сергей Меликов, в свою очередь, поддержал предложенные Роспотребнадзором меры.