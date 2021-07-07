Над нейтральными водами Черного моря снова летал самолет-разведчик США

Минувшим вечером российские военные снова поднимали истребители Су-30 для сопровождения американского самолета-разведчика над Черным морем, - сообщили сегодня в Минобороны РФ.

Самолет-разведчик был замечен российскими средствами контроля воздушного пространства накануне вечером над нейтральными водами Черного моря.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота", - рассказали в Минобороны РФ, передает "Интерфакс".

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon, принадлежащий ВМС США. Нарушения им государственной границы РФ допущено не было, - отметили в министерстве.

Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, - подчеркнули в силовом ведомстве.