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На трассе М-11 появился еще один участок со скоростью 130 км/ч

На трассе М-11 появился еще один участок со скоростью 130 км/ч

На участке платной трассы М-11 "Нева" с 546-го по 680-й км повысили максимальную разрешенную скорость со 110 до 130 км/ч, сообщает в среду пресс-служба "Автодор".

Этот участок трассы проходит по территории Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. Теперь скорость 130 км/ч разрешена на 571 из 669 километров трассы.

Ранее сообщалось, что летом два участка М-11 станут более скоростными - с 11 июня до 130 км/ч разрешили разгоняться с 59-го по 149-й км трассы в Подмосковье и Тверской области. Теперь скорость 130 км/ч введена на другом конце автодороги.

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Вестник Кавказа

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