Аскар Шакиров избран заместителем председателя ПА ОБСЕ

Заместитель председателя сената парламента Казахстана Аскар Шакиров избран заместителем председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщает сайт сената.

"Аскар Шакиров ознакомил европейских депутатов с тремя пакетами демократических реформ, реализуемыми в рамках модернизационной повестки главы государства. Парламентарии ОБСЕ выразили поддержку политическим и социально-экономическим преобразованиям в Казахстане, реализуемым по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева", - говорится в сообщении сената, передает Informburo.kz.

Казахстанцы не впервые занимают эту должность: в 2008 году депутаты стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе избирали на этот пост главу сената Касым-Жомарта Токаева.