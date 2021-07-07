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Аскар Шакиров избран заместителем председателя ПА ОБСЕ

Аскар Шакиров избран заместителем председателя ПА ОБСЕ

Заместитель председателя сената парламента Казахстана Аскар Шакиров избран заместителем председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщает сайт сената.

"Аскар Шакиров ознакомил европейских депутатов с тремя пакетами демократических реформ, реализуемыми в рамках модернизационной повестки главы государства. Парламентарии ОБСЕ выразили поддержку политическим и социально-экономическим преобразованиям в Казахстане, реализуемым по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева", - говорится в сообщении сената, передает Informburo.kz.

Казахстанцы не впервые занимают эту должность: в 2008 году депутаты стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе избирали на этот пост главу сената Касым-Жомарта Токаева.

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