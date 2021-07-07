Авария произошла на Навоийской ТЭС

Авария на газопроводе привела к остановке одного из блоков Навоийской тепловой электростанции (ТЭС) в Узбекистане, пишет Sputnik Узбекистан.

"Сегодня, 7 июля, в 05.48 произошла утечка газа в газопроводе №2, по которому природный газ подается на парогазовые установки Навоийской тепловой электростанции (ТЭС)", - уточнили в Минэнерго республики.

Подача газа приостановлена для проведения ремонтных работ.

В связи с этим в Минэнерго сообщают о возможных отключениях электричества в ряде регионов Узбекистана.