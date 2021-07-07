Порыв водопровода стал причиной подтопления целой улицы в Ростове

В одном из районов Ростова-на-Дону прорвало водопроводную трубу, что привело к затоплению близлежащих окрестностей и автомобилей.

От потопа пострадали два легковых автомобиля, а улица Орбитальная больше напоминает реку, нежели улицу, - передает "АиФ-Ростов".

На месте ЧП работают специалисты местного водоканала, факт аварии подтвердили в мэрии города.

О подтопленных жилых домах на данный момент ничего неизвестно.