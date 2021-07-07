Порыв водопровода стал причиной подтопления целой улицы в Ростове
В одном из районов Ростова-на-Дону прорвало водопроводную трубу, что привело к затоплению близлежащих окрестностей и автомобилей.
От потопа пострадали два легковых автомобиля, а улица Орбитальная больше напоминает реку, нежели улицу, - передает "АиФ-Ростов".
На месте ЧП работают специалисты местного водоканала, факт аварии подтвердили в мэрии города.
О подтопленных жилых домах на данный момент ничего неизвестно.
Вестник Кавказа
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