Хаджимурадов составит конкуренцию Кадырову в борьбе за пост главы Чечни

Экс-мэр Грозного Иса Хаджимурадов подал документы на выдвижение кандидатом от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" на выборы главы Чеченской Республики, проинформировали в республиканской избирательной комиссии.

"Третьим кандидатом на высшую должность республики стал Хаджимурадов Иса Нажадиевич, заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, выдвинутый региональным отделением политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", - указано в сообщении, размещенном на официальной странице комиссии в Instagram.

Иса Хаджимурадов с марта 2020 года занимал должность мэра Грозного, а затем был назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства региона.