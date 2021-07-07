Москву ждут новые температурные рекорды

Жара до 35 градусов вернется в Москву к выходным, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в среду в столице до 30 градусов, в четверг - до плюс 31, в пятницу - до 32 градусов. В выходные в Москве будет около 33 градусов, а в понедельник и вторник - уже до 35 градусов.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Москве могут быть побиты температурные рекорды 1903-го и 1936-го годов.

"Абсолютный температурный рекорд июля принадлежит 2010 году (38,2). Такая аномалия была зафиксирована 11 лет назад, 29 июля", - сообщили в метеобюро.