Зеленский намерен обсудить с Меркель строительство "Северного пока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящих переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель намерен обсудить вопросы проекта "Северный поток - 2" и безопасности.

Переговоры запланированы на 12 июля.

"Вопрос "Северного потока-2" - это вопрос глобальный. <...> Что ожидаю от встречи с Ангелой Меркель? Разделять вопросы "Северного потока-2" и безопасности мы не будем. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей", - сказал он в среду на пресс-конференции во время визита в Вильнюс.