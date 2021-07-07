Названы топ-10 регионов России, лидирующих по вакцинации от COVID-19

Москва заняла четвертое место по темпам вакцинации от коронавируса в России, пишет РБК.

Согласно подсчетам, больше всего жителей привито хотя бы одной дозы вакцина на Чукотке - 33,07%, следом идут Белгородская область - 30,86% и Ненецкий автономный округ - 24,80%. В Москве вакцинированы 23,71% горожан, в Подмосковье - 23,3%. Также в десятку регионов-лидеров по вакцинации попали Мордовия, Тюменская область, Сахалинская область, Магаданская область и Якутия.

За последние две недели, с тех пор как была объявлена обязательная вакцинация 60% сотрудников сферы услуг, в Москве количество привитых людей выросло почти на 8%, в Подмосковье на 6,43%.

Всего в России первую дозу вакцины получили 24,5 млн человек - 16,73% (рост за две недели на 3,13%).