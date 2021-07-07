Еще четыре муниципалитета Крыма объявили об ужесточении антиковидных мер
Еще в четырех крымских муниципалитетах по предложению Роспотребнадзора в ближайшее время ужесточат коронавирусные ограничения, - сообщила руководитель регионального ведомства Наталья Пеньковская.
"Значительно активизировался уровень заболеваемости в Джанкойском районе – за последние три недели в 2,3 раза, в Красногвардейском районе – в 2 раза, в Феодосии – в 2,6 раза такая же картина и в Судаке. Сегодня будут внесены предложения по внесению перечисленных административных территорий в тот пункт указа с более жесткими ограничениями", - подчеркнула она, передает Крыминформ.
Сейчас более жесткие антикоронавирусные ограничения на полуострове установлены в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште.
Вестник Кавказа
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