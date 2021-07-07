Коронавирус нашли еще почти у 24 тыс россиян

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили почти 24 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 962 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 938 (12,3%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 5 621, в Московской области - 2 531, в Петербурге - 1 906. В Крыму 335 новых случаев заболевания, в Краснодарском крае - 210, в Дагестане - 170, в Ставропольском крае - 169, в Чечне - 73, в Кабардино-Балкарии - 51, в Ингушетии - 39, в Карачаево-Черкесии- 38, в Адыгее - 30, в Северной Осетии - 30.

Суточный прирост составил 0,42%, общее число инфицированных в России достигло 5 682 634 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 20 067 человек, за весь период - 5 121 919 человек.

Умерли за сутки 725 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 140 041 человек.