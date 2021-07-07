Межафганские переговоры начались в Иране
Утром в Тегеране стартовали переговоры между делегациями правительства Афганистана и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).
"Межафганские переговоры начались сегодня в Иране с участием представителей правительства Афганистана и делегации от Талибана", - информирует ISNA.
Напомним, что в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами. Сторонникам группировки удалось захватить значительные территории в сельских районах и развернуть наступление на крупные города.
Мирные переговоры между враждующими сторонами стартовали в Дохе 12 сентября 2020 года.
Вестник Кавказа
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