Пляжи Сочи снова стали доступны для отдыхающих

Курортный Сочи вернулся к обычному летнему функционированию спустя двое суток после выхода рек из берегов: в первые сутки после стихии были очищены от мусора дома сочинцев и улицы, во вторые сутки – пляжи, - сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

"Нам удалось оперативно провести восстановительные работы. Для комплексной уборки города были сформированы 50 бригад специалистов с техникой, которые очищали улицы и помогали жителям приводить в порядок дома и прилегающие территории. Сейчас проводится санитарная обработка улиц, а также очищенных от ила после подтопления домовладений", - рассказал мэр, передает "Интерфакс".

За прошедшую ночь с пляжных территорий было выведено более 700 т нанесенного мусора. Пляжи Адлерского района, Лазаревского и Центра полностью готовы к приему туристов и открылись сегодня в 10 утра, - добавил Копайгородский.