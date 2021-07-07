Обязательная вакцинация от коронавируса стартует в Туркменистане

Туркменистан, где до сих официально не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, вводится обязательная вакцинация для лиц старше 18 лет, пишет в среду газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

"Все лица старше 18 лет при отсутствии врачебных противопоказаний для получения профилактической прививки против COVID-19 подлежат вакцинации", - говорится в сообщении информационного центра министерства здравоохранения и медицинской промышленности республики.

От прививки освобождены беременные и женщины в период лактации, лица, имеющие аллергическую реакцию на один из компонентов вакцины, лица в период обострения хронических заболеваний, граждане с высокой температурой.

В Туркменистане для вакцинации используется российский "Спутник V" и китайские вакцины.

Ранее в стране прививки от коронавируса по желанию получили лица из групп риска и пожилые люди.