Крымские военные ответят на Sea Breeze учебными стрельбами

На фоне начавшихся в Черном море маневров Sea Breeze, в которых участвуют страны НАТО и их союзники, армейский корпус Черноморского флота проведет на полигоне в Крыму учения с артиллерийскими стрельбами.

В учениях будет задействовано более 800 военнослужащих из состава артиллерийских подразделений Черноморского флота (ЧФ) и более 150 единиц военной и специальной техники, а лагерный сбор ракетных войск и артиллерии продлится до середины июля, - сообщила сегодня пресс-служба флота, передает "Интерфакс".

Завершением лагерного сбора станет проведение артиллерийских стрельб с отработкой различных тактических приемов ведения боя артиллерийскими подразделениями, - добавили в пресс-службе ЧФ.

Напомним, 6 июля пресс-служба командования морской пехоты Украины сообщила о начале активной фазы берегового компонента Sea Breeze, в которых участвуют военнослужащие отдельного батальона морской пехоты Украины, морской пехоты США, вооруженных сил Грузии, Молдавии, пограничной службы Украины. Ожидается, что маневры Sea Breeze продлятся до 10 июля.