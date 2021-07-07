В Туапсинском районе Кубани зафиксированы подтопления

Ливни, прошедшие в Краснодарском крае, стали причиной подтопления домов, квартир, а также социально значимых объектов Туапсинского района.

Также были повреждены объекты дорожной инфраструктуры, среди которых три автомобильных моста. Об этом проинформировали в в пресс-службе администрации Туапсинского района.

"Подтоплено 674 домовладения и квартир (пгт. Джубга - 271, с. Дефановка - 90, с. Молдовановка - 30, с. Горское - 21, х. Полковничий - 12, с. Тенгинка и с. Лермонтово - 250), в которых проживают 1 693 человека, придворовых территорий 830. Подтоплено социально-важных объектов - 17", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также были повреждены объекты дорожной инфраструктуры, среди которых три автомобильных моста и 18 участков дорожного полотна, передает ТАСС.