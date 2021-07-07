В Москве появятся электросамокаты "Яндекса"

Сервис аренды электросамокатов от интернет-холдинга "Яндекс" начинает работу в Москве.

"Найти самокаты в приложении "Яндекс.Go" можно по кнопке "Город" на главном экране, для этого нужно обновить приложение до последней версии. В парке сервиса представлены самокаты модели Ninebot Max Plus, которые держат заряд в течение 5 часов активной поездки", - рассказали в пресс-службе компании.

Самокаты "Яндекса" будут доступны в Хамовниках, на Якиманке и Арбате. До конца июля точек проката станет больше.

Самокаты "Яндекс.Go" будут автоматически снижать скорость до 10-15км/ч в людных местах, определить которые удалось с помощью технологий "Яндекса" и данных Департамента транспорта Москвы.

"Кататься на самокатах можно с 18 лет. Перед первой поездкой пользователи приложения "Яндекс.Go" увидят обязательную видеоинструкцию о том, как безопасно передвигаться на электросамокатах. Жизнь, здоровье и гражданская ответственность пользователей во время поездки на самокате "Яндекс Go" застрахованы", - отметили в компании.

Аренда электросамоката обойдется в 6 рублей в минуту, забронировать СИМ можно в приложении за 50 рублей.