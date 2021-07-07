ПЦР-тесты станут дешевле?

В России проверят цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях – такое поручение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин, - сообщает сайт кабмина.

"Проверку обоснованности формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях проведут Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Людей в регионах сильно беспокоит то, что получение результатов ПЦР-тестов зачастую затягивается, а их стоимость растет.

О результатах проверки в правительство будет доложено до 19 июля.