"Победа" вернула миллиард рублей пассажирам отмененных из-за пандемии рейсов

Российская авиакомпания "Победа" вернула пассажирам за отмененные прошлой весной авиарейсы почти 1 млрд рублей.

"Лоукостер "Победа" в июне 2021 года вернул клиентам 985 млн руб. на банковские карты за отмененные в апреле-мае 2020 года рейсы. Еще 1,5 млрд руб. клиенты "Победы" потратили в течение 2021 года на авиаперелеты, воспользовавшись зачисленными средствами в личном кабинете", - сообщил официальный представитель компании.

Сообщается, что "Победа" полностью выполнила обязательства перед клиентами всех отмененных прошлой весной рейсов.

До 1 июня 2021 года неиспользованные с прошлого года средства можно было потратить на любые возобновляемые рейсы. "После 1 июня 2021 года все неизрасходованные средства возвращены на банковские карты клиентов в полном объеме - на два года раньше срока возврата, разрешенного правительством РФ", - добавил представитель.