Электропровода прельщали злоумышленников в Михайловске

Правоохранители Михайловска задержали четверых местных жителей. Им предъявлено обвинение в кражах из двух строящихся домов в Михайловске. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МВД России по краю.

Ранее с заявлением о хищении в полицию обратились собственники строений.

Следствие установило, что злоумышленники разбивали пластиковые окна и проникали в дома. Всего ими было похищено около 500 м электропровода. Задержанные признались, что провода продали, а вырученные деньги потратили.

По факту возбуждены уголовные дела.