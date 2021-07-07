Парламентские выборы в Адыгее из-за пандемии будут длиться три дня
Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали властям Адыгеи провести предстоящие выборы депутатов Госдумы и Госсовета-Хасэ Адыгеи в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.
"Голосование в течение трех дней является оптимальным на фоне пандемии коронавируса, а три дня гарантируют санитарно-эпидемиологическую безопасность, кроме того, это удобно избирателям", - рассказала член регионального отделения Ассоциации юристов России и Общественной палаты Адыгеи Расита Шикова, передает "АиФ-Адыгея".
Опыт проведения такого формата выборов есть – россияне именно таким образом голосовали по поправкам в Конституцию РФ, - добавила юрист.
Вестник Кавказа
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