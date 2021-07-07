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Музеи Москвы стали вводить систему QR-кодов

Музеи Москвы стали вводить систему QR-кодов

Некоторые другие музеи Москвы со среды пускают посетителей только при наличии у них QR-кодов.

Система доступа по QR-кодам действует, например, в музее-усадьбе Царицыно, музее-усадьбе Кусково, Музее космонавтики.

"Царицыно " становится COVID-free. С 7 июля для входа в музей необходим QR-код о вакцинации или справка о ПЦР-тесте. Билеты по-прежнему продаются только онлайн", - говорится в сообщении на сайте музея.

Ранее власти Москвы рекомендовали столичным учреждениям культуры ввести систему QR-кодов аналогично той, что действует в общепите.

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