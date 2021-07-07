Новый мост проложат на Каспии от Туркменистана до Казахстана
Международный тендер на строительство моста на Каспии от Туркменистана до Казахстана объявлен по поручению туркменского президента Гурбангулы Бердымухамедова, пишут местные СМИ.
Указание было дано Бердымухамедовым в ходе поездки в Балканскую область республики, где начинается автомобильный мост через пролив, соединяющий Карабогазгол с Каспийским морем. Президент Туркменистана поручил объявить тендер по строительству нового моста и реконструкции ведущей к мосту автодороги.
Новый мост через Карабогазгол станет важной частью международного транспортного маршрута Туркменистан - Казахстан, отметил Бердымухамедов. В будущем можно рассчитывать на увеличение товарооборота республики с соседними государствами. Маршрут планируется соединить со скоростной автомагистралью Ашхабад - Туркменбаши, что повысит пропускную способность дорожной системы.
Вестник Кавказа
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