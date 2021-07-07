В Дагестане развернуты дополнительные койки для больных коронавирусом

Дополнительные 80 коек для лечения коронавирусных больных появились на базе республиканской клинической больницы № 2 в Махачкале, где теперь одновременно могут лечиться 250 таких пациентов. Об этом сообщил главный врач больницы Ибрагим Магомедов, отметив, что в настоящее время ситуация с распространением COVID-19 в республике с каждым днем ухудшается.

"Поэтому принято решение развернуть дополнительно наше терапевтическое отделение для лечения коронавирусных больных – это 80 коек. Сегодня все силы и средства брошены на борьбу с пандемией", - сказал он.

В этой связи врач обратил внимание на важность информационной работы по вакцинации населения.