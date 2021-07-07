Крымская полиция ищет грабителя банка в Феодосии

Крымские полицейские разыскивают подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Феодосии, - сообщает сайт пресс-службы МВД по республике.

"Неизвестный мужчина зашел в отделение банка, в котором в этот момент не было посетителей, и под угрозой предмета, похожего на пистолет, открыто похитил денежные средства, находящиеся в кассе", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Из кассы банка было похищено более 450 тыс рублей, по факту грабежа возбуждено уголовное дело по статье "разбой".