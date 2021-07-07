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Ракова рассказала о состоянии подростков, испытывающих "Спутник V"

Ракова рассказала о состоянии подростков, испытывающих &quot;Спутник V&quot;

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказал о состоянии детей подросткового возраста, участвующих в испытании российской вакцины "Спутник V" для своей возрастной группы.

Всего, по словам Раковой, в испытаниях участвует 21 человек, из них 11 - в Детской больнице им. З.А. Башляевой и 10 - в Морозовской детской больнице. Накануне они получили первый компонент вакцины.

"За их состоянием следят медики, лишь у двух участников исследования отмечается небольшое повышение температуры, в целом все ребята чувствуют себя хорошо", - сказала она.

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Вестник Кавказа

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