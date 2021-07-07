Таджикские военные начали обучение с российскими инструкторами

Инструкторы 201-й российской базы в Таджикистане начали интенсивное обучение таджикских военнослужащих, - сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Практические тренировки проводятся на горных полигонах Ляур и Самбули: это дневные и ночные занятия в составе экипажей танков, бронетранспортеров, огневая подготовка с применением вооружения боевых машин, упражнения контрольных стрельб из ручных и автоматических гранатометов", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В курс входят занятия по стрельбе и управлению огнем артиллерии с использованием средств разведки, а также изучение опыта современных вооруженных конфликтов.

Учебный курс продлится до конца июля и завершится контрольными боевыми стрельбами.

Летом подготовку у российских инструкторов проходят 500 младших специалистов для ВС Таджикистана. Всего до конца года планируется подготовить тысячу таджикских военных по 14 военным специальностям.