Выдающийся археолог Рауф Мунчаев скончался на 93-м году жизни

Советский и российский ученый-археолог, директор Института археологии, Советник РАН, почетный профессор ДГУ Рауф Мунчаев умер 4 июля в возрасте 92 лет.

Будущий профессор и доктор исторических наук родился и вырос в Азербайджане в городе Загаталы. В 1949 году окончил исторический факультет Дагестанского педагогического института (ДГУ), там же работал лаборантом.

Соболезнования родным и близким Мунчаева выразили ректор ДГУ Муртазали Рабаданов и врио главы Дагестана Сергей Меликов.

"Рауф Магомедович был крупнейшим специалистом в области древней истории, археологии Кавказа и Ближнего Востока. Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, высокой интеллигентности, доброте к людям, искренней отзывчивости, Рауф Мунчаев снискал особое место в научном сообществе, любовь и уважение среди коллег, друзей и земляков", - говорится в телеграмме Меликова вдове ученого.

С 1949 года жизнь Мунчаева была связана с Институтом археологии РФ, где он прошел путь от младшего научного сотрудника до директора института.

Рауф Мунчаев - один из самых известных отечественных археологов в мире, он автор более 300 научных публикаций, среди которых "Кавказ на заре бронзового века" и "Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии". Многие годы археолог проводил научные экспедиции в Сирии и Ираке, чем значительно расширил современные знания о Месопотамии и поздней первобытности Кавказа.