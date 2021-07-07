Дорожную полицию Еревана сменили патрули

На смену дорожной полиции в Ереване сегодня вышла новая патрульная служба, - написал в своем аккаунте в Facebook и.о. министра юстиции Армении Рустам Бадасян.

"Сегодня в Ереване впервые поступили на службу патрульные полицейские. В декабре 2019 года премьер-министр поручил министерству юстиции совместно с полицией разработать программу для реформирования полиции, которая была реализована с помощью международных партнеров, авторитетных экспертов и специалистов по правам человека", - отметил он, передает ТАСС.

Для функционирования новой патрульной службы в минувшем 2020 году международные партеры - США, ЕС, ОБСЕ, Всемирный банк - оказали помощь примерно в 5 млрд драмов ($10 млн) и пообещали как минимум такую же поддержку на 2021-2022 годы, - добавил чиновник.