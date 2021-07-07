Лавров: ситуация в Афганистане ухудшается, но Россия не допустит агрессии к своим союзникам

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал ухудшение ситуации в Афганистане и подчеркнул, что Россия будет защищать безопасность своих союзников ОДКБ.

"Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе, в контексте поспешного вывода американских и натовских войск", - сообщил Лавров в среду.

По его оценке, США и НАТО не добились зримых результатов в плане стабилизации ситуации в Афганистане за время своего присутствия.

Министр напомнил, что обязательства России в рамках ОДКБ "полностью остаются в силе".

"Мы будем делать, все, в том числе, используя возможности нашей военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников", - заверил глава российского МИД.