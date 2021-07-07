МИД РФ: Москва призывает удвоить усилия для сохранения СВПД

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил о том, что на фоне планов Ирана по производству металлического урана, российская сторона призывает стороны в Вене удвоить усилия для восстановления СВПД.

"Мы призываем участников венских переговоров удвоить усилия с целью нахождения взаимоприемлемых развязок остающихся проблем", - сказал он, передает РИА Новости.

Дипломат также поставил акцент на том, что российская сторона призывает стороны не предпринимать шаги, которые могут привести к усложнению переговорного процесса. По его словам, в настоящее время необходимо сосредоточиться только на "восстановлении полнокровного функционирования СВПД".