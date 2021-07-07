Испытания системы ПВО С-500 прошли успешно – Минобороны России

В России прошли успешные испытания новейшей системы противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500 "Прометей", - сообщил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Бабаков.

"В настоящее время проведен ряд испытаний с боевыми пусками зенитных управляемых ракет по воздушным мишеням. Все испытания завершены с положительным результатом", - рассказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда", передает "Интерфакс".

По его словам, на вооружение зенитных ракетных войск начали поступать перспективные зенитные ракетные системы С-350 "Витязь" и планируется к поступлению С-500 "Прометей".

Характеристики новых ЗРС С-500 позволяют им уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе, и аналогов этой системы просто не существует, - добавил Бабаков.

Напомним, вдекабре прошлого года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в 2021 году планируется завершить испытания С-500 и принять ее на вооружение.