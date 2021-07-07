Россияне не спешат на Кубу после изоляции 150 туристов

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) констатировали, что часть туристов отказывается от поездок на Кубу после того, как на острове случилась массовая изоляция россиян из-за положительных ПЦР-тестов даже у вакцинированных.

"Туристы отреагировали на ситуацию. Если туристы только приняли решение о поездке, они поспешили его изменить. Тем не менее массовых аннуляций туроператоры пока не наблюдают", - отметили в пресс-службе АТОР.

О скачке аннуляций сообщили в компании "Интурист", там добавили, что россиянам предлагают вместо Кубы отправиться в Мексику.

В компаниях ICS Travel Group и Coral Travel рассказали, что туристы стали беспокоиться, но массовых аннуляций пока нет.

Эксперт ANEX Tour считает, что через пару дней негативный эффект от произошедшего сойдет на нет и спрос вернется к стабильному.