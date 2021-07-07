Мировая заболеваемость коронавирусом выросла на 3% за неделю

По данным ВОЗ, за прошлую неделю коронавирус в мире подтвердился у более чем 2,68 млн человек - это на 3% больше, чем неделей ранее.

"В течение последних двух недель отмечается небольшой рост [числа] новых случаев заболевания, всего их зарегистрировано на прошлой неделе более 2,6 млн", - отмечается в эпидемическом бюллетене организации. Кроме того, "за неделю умерли менее 54 тыс. человек, что на 7%, чем меньше, чем на предыдущей неделе, и представляет собой самый низкий показатель с октября 2020 года", добавили в ВОЗ.

На сегодняшний день в мире инфицированы 184,5 млн, жертвами пандемии стали 4 млн.

За минувшую неделю больше всего случаев заражения выявили в Бразилии, Индии, Колумбии, Индонезии и Великобритании. В Европе за неделю заболеваемость выроста на 30%.