В Узбекистане высказались за введение обязательной вакцинации от коронавируса

Узбекистан может последовать примеру России и ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для части населения.

"По-моему мнению, обязательная вакцинация - это правильная мысль, потому что мы через вакцинацию защищаем себя. Возможно, стоит применить опыт России, где не разрешают выходить на работу тем, кто не привился", - высказался замглавы СЭС Нурмат Отабеков в ходе онлайн-брифинга.

Часть регионов России, включая Москву, ввели обязательную вакцинацию 60% сотрудников сферы услуг. Это ускорило темпы вакцинации в стране, ежесуточно прививку делают до 850 тыс человек.

Отабеков добавил, что в Узбекистане ежедневно вакцинируется 130−140 тыс человек. "Полностью прошли весь курс вакцинации почти 700 тысяч человек… Эта очень маленькая цифра", - констатировал он. Население республики составляет более 33 млн.

Прививочная кампания началась в Узбекистане 1 апреля, первый компонент вакцины получили около 2,5 млн человек.