Врач: жара особенно опасна для диабетиков

Сильная жара может негативно сказываться на состоянии больных сахарным диабетом, предупредил главный внештатный специалист эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов, пишет РИА Новости.

"При высокой температуре сосуды кожи расширяются, чтобы лучше отдавать избыточное тепло с потом. Вместе с потом организм теряет соли и микроэлементы. Их дефицит влияет на сердечно-сосудистую систему", - сообщил Анциферов.

Перегрев и гипогликемия вызывают схожие симптомы - помутнение сознания, обморок, судороги. Люди с диабетом в жару должны особенно внимательно следить за уровнем сахара в крови.

Причиной гипогликемической реакции, особенно на фоне лечения инсулином или препаратами сульфонилмочевины может стать отсутствие аппетита в жару, пояснил врач.

Диабетикам крайне важно пить в жаркие дни достаточно жидкости - 2-3 литра.

"Также рекомендуется чаще контролировать сахар крови и артериальное давление. И не забывать принимать рекомендуемые лекарственные препараты. Для пациентов, получающих инсулин, при необходимости проводить коррекцию его дозы", - добавил Анциферов.

В Центральной России 30-градусная жара будет стоять как минимум неделю.