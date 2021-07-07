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Пожар случился на границе Азербайджана и Армении

Пожар случился на границе Азербайджана и Армении

Накануне вечером на азербайджано-армянской границе вспыхнул пожар, огонь охватил сухие луга в Газахском районе. Информация о возгорании поступила на горячую линию МЧС Азербайджана.

В районе возгорания со стороны Азербайджана нет жилых домов, однако специалисты предпринимают меры по предотвращению распространения огня на территорию сел Асланбейли и Гаймаглы Газахского района.

К тушению пожара привлечены подразделения Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана. Установлено, что пожар вспыхнул на территории Армении и распространился на территорию Азербайджана.

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Вестник Кавказа

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