Жителей Узбекистана предупредили о непогоде в ближайшие дни

По данным Узгидромета, в ближайшие три дня в республике будет ветрено, местами ожидаются пыльные бури

"8 июля на северные районы Узбекистана, а 9-10 июля на всю территорию республики через Каспийское море осуществится вторжение относительно прохладной воздушной массы, сформировавшейся над районами Кавказа", - уточнили синоптики.

В дневные часы воздух будет прогреваться до 35-38 градусов.

Начиная с 7 июля (Каракалпакстан) и в последующие дни по всей территории Казахстана прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с с порывами до 25-30 м/с. Местами случатся пыльные бури.