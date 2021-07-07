Россияне готовы потратить на свадьбу не более 200 тыс рублей

Исследование банка "Открытие" и "Росгосстрах банка" показало, что большинство россиян считают возможным потратить на свадьбу максимум 200 тыс рублей, пишет РИА Новости.

"Не более 50 тысяч рублей на свадебную церемонию готовы потратить 10% опрошенных, 50-100 тысяч - 20%, от 100 до 200 тысяч рублей - 17%", - сообщили аналитики.

Потратить 200-300 тыс готовы около 9% опрошенных, 300-400 тыс - 6%, еще 4% граждан не пожалеют на свадьбу 400-500 тыс. По 7% респондентов сообщили, что могут потратить на свадьбу более 500 тыс рублей, и что не готовы тратиться совсем - у них нет денег.

Свадьба в кредит кажется нормальной 26% россиян.