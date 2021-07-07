В США прекратили продажу авиабилетов в Беларусь

В США вступил в действие приказ о запрете на продажу авиабилетов на рейсы между Штатами и Беларусью, сообщили в американском министерстве транспорта.

В ведомстве отметили, что запрет распространяется также на рейсы с пересадками. При этом правительство США может делать исключения для любых авиаперевозок, которые отвечают национальным интересам, "в том числе по соображениям гуманитарной или национальной безопасности".

Проект приказа был подготовлен 29 июня после того, как в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair.